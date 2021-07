ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി തന്നെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കാന്‍ മുതിര്‍ന്നുവെന്ന ആരോപണവുമായി തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി. ശാന്തനു സെന്‍ രംഗത്ത്. പെഗാസസ് ആരോപണത്തില്‍ രാജ്യസഭ വ്യാഴാഴ്ച പ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്നു. ബഹളത്തെത്തുടര്‍ന്ന് സഭ രണ്ടുതവണ നിര്‍ത്തിവെച്ചു. സഭ നിര്‍ത്തിവെച്ച സമയത്ത് മന്ത്രി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും മോശം വാക്കുകള്‍ പ്രയോഗിച്ചുവെന്നും സെന്‍ ആരോപിച്ചു.

'സഭ നിര്‍ത്തിവെച്ച ഉടന്‍ ഹര്‍ദീപ് പുരി തന്നെ അടുത്തേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹം ഭീഷണിപ്പെടുത്താന്‍ തുടങ്ങി. അധിഷേപിക്കുന്നത് തുടര്‍ന്ന മന്ത്രി എന്നെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഘട്ടം വരെയെത്തി. സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇത് കാണുകയും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു, ദൈവത്തിനു നന്ദി. ഈ സംഭവം തീര്‍ത്തും നിര്‍ഭാഗ്യകരമാണ്'-സെന്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

മന്ത്രി അംഗവിക്ഷേപം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച സെന്‍ സംഭവത്തില്‍ രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷന് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പരാതി നല്‍കിയെന്നും അറിയിച്ചു. പെഗാസസ് വിവാദത്തില്‍ കേന്ദ്ര ഐ.ടി. മന്ത്രി അശ്വനി വൈഷണവ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയിലിരുന്ന കടലാസ് സെന്‍ തട്ടിയെടുത്തശേഷം കീറിയെറിഞ്ഞതാണ് സഭയില്‍ ബഹളത്തിനിടയാക്കിയത്.

Content Highlights: Minister Hardeep Puri threatened and verbally abused me in Rajya Sabha claims TMC Shantanu Sen