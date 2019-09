ഇന്‍ഡോര്‍: ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കില്‍ കുടുങ്ങിയപ്പോള്‍ വിഐപി പരിവേഷം മാറ്റിവച്ച് മന്ത്രി ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ വഴിയിലിറങ്ങി.

മധ്യപ്രദേശിലെ കായിക മന്ത്രി ജിത്തു പട് വാരിയാണ് മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക കാറില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങി ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിച്ചത്.

ട്രാഫിക് സിഗ്നല്‍ ലൈറ്റ് പ്രവര്‍ത്തനഹിതമായതോടെയാണ് വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂപപ്പെട്ടത്. ഇതോടെയാണ് മന്ത്രിയും ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയത്.

സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ചിലരും മന്ത്രിയെ ഇതില്‍ സഹായിക്കാന്‍ എത്തി. അതോടെ വൈകാതെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അഴിഞ്ഞു. എഎന്‍ഐയാണ് മന്ത്രി ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിക്കുന്ന വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

#WATCH: Madhya Pradesh Sports Minister, Jitu Patwari, helped in managing traffic after he got stuck in a traffic jam in Indore, yesterday. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/HILkS4fFcl — ANI (@ANI) September 10, 2019

