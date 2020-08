ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തെമ്പാടും ഇന്ത്യന്‍ സേനകളുടെ മ്യൂസിക് ബാന്‍ഡുകള്‍ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം. 14 ദിവസം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് ബാന്‍ഡ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ആദരമര്‍പ്പിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളില്‍ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കര-നാവിക-വ്യോമ സേനകളുടെ ബാന്‍ഡുകള്‍ സംയുക്തമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓഗസ്ത് 1 മുതല്‍ പോര്‍ബന്തര്‍, ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളൂരു, റായ്പുര്‍, അമൃത്സര്‍, ഗുവഹാത്തി, അലഹാബാദ്, കൊല്‍ക്കത്ത എന്നീ നഗരങ്ങളില്‍ ഇതിനകം പരിപാടി നടത്തിയതായും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ഓഗ്‌സ്ത് 5- വിശാഖപട്ടണം, ഗ്വാളിയാര്‍, ഓഗസ്ത് 7-ശ്രിനഗര്‍, കൊല്‍ക്കത്ത, ഓഗസ്ത് 8,9,12- ഡല്‍ഹി, റെഡ് ഫോര്ട്ട്, രാജ്പത്, ഇന്ത്യ ഗേറ്റ്, മുംബൈ, അഹമ്മദാബാദ്, ഷിംല, അല്‍മോറ, ചെന്നൈ, നാസിറാബാദ്, ആന്‍ഡമാന്‍ കമാന്‍ഡ്, ദണ്ഡി, ഇംഫാല്‍, ഭോപ്പാല്‍, ഝാന്‍സി, ഓഗസ്ത് 13- ലഖ്‌നൗ, ഫാസിയാബാദ്‌, ഷില്ലോങ്, മധുര, ചമ്പാരന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലും പെര്‍ഫോര്‍മന്‍സ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതാദ്യമായാണ് സൈന്യത്തിന്റെ ബാന്‍ഡുകള്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

