ഗാന്ധിനഗര്‍: ഗുജറാത്തിലെ കച്ച് ജില്ലയില്‍ 3.9 തീവ്രതയുള്ള ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. മരണമോ വസ്തുവകകള്‍ക്ക് നാശനഷ്ടമോ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.43-ഓടെയാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. കച്ച് ജില്ലയിലെ ഭച്ചാവുവിന് 19 കിലോമീറ്റര്‍ വടക്ക്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് 14.2 കിലോമീറ്റര്‍ താഴ്ചയിലാണ് പ്രഭവകേന്ദ്രമെന്ന് ഗാന്ധിനഗര്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സീസ്‌മോളജിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞദിവസം ഭൂചലനമുണ്ടായ മേഖലയില്‍ തന്നെയാണ് ഇന്നും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12.02-ന് 1.6 തീവ്രതയിലുള്ള ഭൂചലനം മേഖലയില്‍ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭച്ചാവുവിന് 21 കിലോമീറ്റര്‍ വടക്ക്- വടക്കുകിഴക്കായാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്.

ഗുജറാത്ത് ഡിസാസ്റ്റര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തല്‍ പ്രകാരം അതിതീവ്ര ഭൂകമ്പ സാധ്യതാ മേഖലയിലാണ് കച്ച് ജില്ല ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. 2001 ജനുവരിയില്‍ 6.9 തീവ്രതയിലുള്ള ഭൂകമ്പം ജില്ലയിലുണ്ടായിരുന്നു.

content highlights: Mild tremor at kutch in gujarat; no casualty reported