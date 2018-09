ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ അനന്ത്‌നാഗില്‍ പോലീസ് പിക്കറ്റിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തില്‍ ഒരു ഭീകരന്‍ കൊല്ലപെട്ടു. ഒരു പോലീസുകാരന് പരിക്കേറ്റു. അച്ഛാബലില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാത്രിയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.

പോലീസ് തിരിച്ചു നടത്തിയ വെടിവെപ്പിലാണ് ഭീകരന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ പരിക്കേറ്റ പോലീസുകാരനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇയാള്‍ അപകടനില തരണം ചെയ്തു. ആക്രമണം നടത്തിയ തീവ്രവാദികള്‍ക്കായുള്ള തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

Content Highlights: milatants attacked police picket in kashmir friday night, jammu and kashmir, militants in kashmir