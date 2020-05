ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണില്‍ കുടുങ്ങിയ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ സ്വന്തം ചിലവില്‍ വിമാനത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് ബീഹാറിലെത്തിച്ച് തൊഴിലുടമ. പത്ത് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെയാണ് അവരുടെ തൊഴിലുടമയും കൂണ്‍ കര്‍ഷകനുമായ പപ്പന്‍ ഗെലോട്ട് വിമാന ടിക്കറ്റിനുള്ള പണം നല്‍കി നാട്ടിലെത്തിച്ചത്.

തൊഴിലുടമ ക്രമീകരിച്ച വാഹനങ്ങളിലാണ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ ഡല്‍ഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിച്ചത്. 'ഒരു വിമാനത്തില്‍ കയറുമെന്ന് ഞാന്‍ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല, ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലുടമ ഞങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു'.- വിമാനത്തില്‍ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തൊഴിലാളികളിലൊരാള്‍ പറഞ്ഞു.

എല്ലാ തൊഴിലാളികളെയും വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയതായും വിമാന ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് അവരുടെ ഫിറ്റ്‌നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതായും പപ്പന്റെ സഹോദരന്‍ നിരഞ്ജന്‍ ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു. 'ഞങ്ങള്‍ ട്രെയിന്‍ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അതിന് സാധിച്ചില്ല. ഈ തൊഴിലാളികള്‍ 20 വര്‍ഷത്തിലേറെയായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. അവരുടെ യാത്ര സുരക്ഷിതമായിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ വിചാരിച്ചു.- നിരഞ്ജന്‍ ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി 68,000 രൂപ ചെലവായതായും എല്ലാ തൊഴിലാളികള്‍ക്കും 3,000 രൂപ പണമായും നല്‍കുമെന്നും പപ്പന്‍ ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു. അതിനാല്‍ തന്നെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുമ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നേരിടേണ്ടി വരില്ലെന്നും പപ്പന്‍ ഗെലോട്ട് പറഞ്ഞു.

"ഈ 10 തൊഴിലാളികള്‍ ഏപ്രില്‍ ആദ്യ വാരത്തില്‍ ബിഹാറിലെ വീടുകളിലേക്ക് ട്രെയിനില്‍ പോകേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാരണം അതിന് സാധിച്ചില്ല. ശ്രമിക് ട്രെയിനില്‍ അവരെ സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചയയ്ക്കാന്‍ നിരവധി ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല." - പപ്പന്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.

