ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ഡല്‍ഹിയില്‍ ഒരു സ്‌കൂളിന് പുറത്ത് കാത്തുനിന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കു മേല്‍ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം അണുനാശിനി തളിച്ചു. തെക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ലജ്പത് നഗറിലെ ഒരു സ്‌കൂളിന് പുറത്താണ് സംഭവം. എന്നാല്‍ ഇത് അബദ്ധത്തില്‍ സംഭവിച്ചതാണെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സ്‌പ്രേ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളിയ്ക്ക് യന്ത്രത്തിന്റെ മര്‍ദ്ദം കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ കഴിയാതിരുന്നതിനാല്‍ സംഭവിച്ചതാണെന്ന് സൗത്ത് ഡല്‍ഹി മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പിന്നീട് അറയിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നതായും കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

പ്രത്യേക ശ്രമിക് ട്രെയിനില്‍ കയറുന്നതിന് മുമ്പായി നൂറു കണക്കിന് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളിതള്‍ ലജ്പത് നഗറിലെ ഒരു സ്‌കൂളിന് പുറത്ത് പരിശോധനകള്‍ക്കായി ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു. ഇവര്‍ക്ക് മേലാണ് ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നയാള്‍ അണുനാശിനി തളിച്ചത്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

" സമീപത്ത് വീടുകളുള്ളതിനാല്‍ സ്‌കൂളും പരിസരവും അണുവിമുക്തമാക്കണമെന്ന് പ്രദേശത്തെ താമസക്കാരില്‍നിന്ന് ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. അണുനശീകരണം നടത്തിയ തൊഴിലാളിക്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ജെറ്റിംഗ് മെഷീന്റെ സമ്മര്‍ദ്ദത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല." - കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

ഭാവിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സംഭവസ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തൊഴിലാളികളോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞുവെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

