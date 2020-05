തൊഴില്‍ തേടി സ്വന്തം വീടും നാടുമുപേക്ഷിച്ച് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിയ ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളാണ് ഒരു മഹാമാരിയ്ക്ക് മുന്നില്‍ ജീവിതം വഴിമുട്ടി നില്‍ക്കുന്നത്. ദിവസക്കൂലി ലഭിച്ചിരുന്ന തൊഴില്‍, താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം, ഭക്ഷണം പോലും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയെത്തുമ്പോള്‍ ലോക്ക്ഡൗണിനെ പഴിച്ച് സ്വദേശങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എല്ലാവരും.

എങ്ങനെ മടങ്ങും എന്നത് ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യമാണെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവര്‍ക്ക് മടങ്ങിയേ തീരൂ. അങ്ങനെ തിരികെപ്പോകുന്ന കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികള്‍ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിസന്ധികള്‍ നിരവധിയാണ്. ആയിരത്തോളം കിലോമീറ്റര്‍ സൈക്കിളില്‍ മടങ്ങാന്‍ ശ്രമിച്ച് വാഹനമിടിച്ച് മരിക്കുന്നവര്‍, ട്രെയിനിടിച്ച് മരിക്കുന്നവര്‍, നടന്ന് തളര്‍ന്ന് മരിച്ചവര്‍, കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടവര്‍, ഇതിനിടെ വൈറസ് ബാധിച്ചവര്‍... അങ്ങനെ ദിവസവും വാര്‍ത്തകളും വിവരവും പുറത്തുവരുന്നു.

ട്വിറ്ററില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയില്‍ ഒരു ട്രക്കില്‍ തിങ്ങിക്കൂടി നാടുപിടിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടമാളുകളാണ്. അവശ്യസാധനങ്ങളുമായി പോകുന്ന ഒരു വാഹനമാണത്. വാഹനത്തില്‍ നിറച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങള്‍ക്ക് മുകളിലിരുന്നാണ് ഇവരുടെ യാത്ര. ഛത്തീസ്ഗഡില്‍ നിന്ന് പകര്‍ത്തിയ വീഡിയോയില്‍ ട്രക്കിന് മുകളിലേക്ക് തൂങ്ങിക്കയറുന്നവരെ കാണാം.

heart-breaking picture showing a man holding an infant in one hand as he clings on to a rope hanging on the vehicle with another in raipur @ndtvindia @ndtv #NursesDay #LockdownEnd #COVID19 pic.twitter.com/F4YhUWLyA0