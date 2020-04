റാഞ്ചി (ജാര്‍ഖണ്ഡ്): ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്ന ദുരിതങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇഷ്ടിക നിര്‍മാണ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ജാരിയ എന്ന യുവാവ് 120 കിലോമീറ്റര്‍ കാല്‍നടയായി സഞ്ചരിച്ചാണ് ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തില്‍ എത്തിയത്. എന്നാല്‍ യുവാവിനെ സ്വന്തം വീട്ടില്‍ കയറാന്‍ പോലും ഗ്രാമത്തലവന്‍ അനുവദിച്ചില്ല.

ഗ്രാമത്തിന് പുറത്തുള്ള ഗോണൗണില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഭക്ഷണം നല്‍കാന്‍ അവിടെ എത്തുന്നതിന്റെ പേരില്‍ ഭാര്യയേയും മക്കളെയും ഗ്രാമവാസികള്‍ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയെന്നും യുവാവ് പറയുന്നു.

ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെയാണ് ജാരിയ 120 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് നടന്നത്. കുഴഞ്ഞുവീഴുമോ എന്ന ഭയം പലപ്പോഴും തോന്നി. ഇടയ്ക്കിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍നിന്ന് ശകാരം കേള്‍ക്കേണ്ടിവന്നു. നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോള്‍ എല്ലാവരുടെയും സമീപനം മാറി.

ധാന്യങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഗോഡൗണില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാനാണ് ഗ്രാമത്തലവന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത്. ദീര്‍ഘദൂരം നടന്നതിനാല്‍ കലിലെ തൊലി അടര്‍ന്നുമാറി കടുത്ത വേദന അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രഥമ ശുശ്രൂഷപോലുംആരും നല്‍കിയില്ല. ഭാര്യ തന്നെ കാണാന്‍ പതിവായി എത്തിയിരുന്നു. വളരെ അകലെനിന്ന് തന്നോട് സംസാരിക്കാനുള്ള അനുവാദം മാത്രമാണ് അവര്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്നത്. തന്നെ കാണാന്‍ വരികയും ഭക്ഷണം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരില്‍ കുടിവെള്ളം ശേഖരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തടക്കം ഭാര്യയെ ഗ്രാമവാസികള്‍ ഒറ്റപ്പെടുത്തി. തനിക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീക്കാത്ത സാചര്യത്തില്‍പ്പോലും തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയെന്ന് യുവാവ് പറയുന്നു.

മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. ബിഹാറിലെ പല ജില്ലകളിലും തിരിച്ചെത്തിയ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ ഗ്രാമത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകപോലും ചെയ്തില്ലെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. ജോലിസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒരുസംഘം കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികള്‍ ബിഹാര്‍ തലസ്ഥാനമായ പട്‌നയില്‍നിന്നും 295 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ജോഗ്ബാനി ഗ്രാമത്തില്‍ എത്തിയ ഉടന്‍ ജനങ്ങള്‍ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. പോലീസ് ആംബുലന്‍സുമായി എത്തി എല്ലാവരെയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം 1.86 ലക്ഷം കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് ബിഹാറിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്.

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും കേട്ടുകേള്‍വിയില്ലാത്ത ക്വാറന്റൈന്‍ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചത്. പുരുലിയ ഗ്രാമത്തില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് മരച്ചില്ലകള്‍ക്ക് മുകളില്‍ തയ്യാറാക്കിയ താത്കാലിക സംവിധാനങ്ങളില്‍ ക്വാറന്റൈനില്‍ കഴിയേണ്ടിവന്നു. ചില ഗ്രാമങ്ങളില്‍ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളിലാണ് പലരെയും ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്തത്. ഒഡീഷയിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും തിരിച്ചെത്തിയ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നെല്‍പ്പാടങ്ങളില്‍ തയ്യാറാക്കിയ കുടിലില്‍ രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ താമസിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

കടപ്പാട്- news18

Cotent Highlights: Migrant workers tortured quarantined when they reached their villages