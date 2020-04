ന്യൂൂഡൽഹി: ഹോട്ട്സ്പോട്ട് അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നാളെമുതൽ ചില ഇളവുകൾ അനുദിക്കുന്നതിനാൽ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ അന്തർ സംസ്ഥാന യാത്ര അനുവദിക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദ്ദേശം. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കുമാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇതുസംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ലോക്ക് ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടർന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്ന തൊഴിലാളികൾ അതാത് സ്ഥലത്തെ അധികൃതർക്ക് മുമ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ജോലികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നിർദ്ദേശം.

നിലവിൽ തൊഴിലാളികൾ എവിടെയാണോ കഴിയുന്നത് അവിടെ തന്നെ തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും നൽകിയ നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

നേരത്തെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലം നിലവില്‍ തൊഴിലാളികള്‍ ഇപ്പോള്‍ കഴിയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിനകത്താണെങ്കില്‍ ആ സ്ഥലത്ത് തൊഴിലെടുക്കാന്‍ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ രോഗ നിര്‍ണയ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അവിടേക്ക് എത്താക്കാനും സംസ്ഥാനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

