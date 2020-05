സത്‌ന: ഭക്ഷണവിതരണത്തെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തത്തെത്തുടർന്ന് ട്രെയിനിൽ കുടിയേറ്റത്തൊഴിലാളികള്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടി.. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ ഏര്‍പ്പാട് ചെയ്ത ട്രെയിനിനുള്ളിലാണ് ഒരു കൂട്ടം തൊഴിലാളികള്‍ തമ്മില്‍ അടിപിടിയുണ്ടായത്. ചില തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സംഭവത്തില്‍ പരിക്കേറ്റു.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കല്യാണില്‍ നിന്ന് ബിഹാറിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ട്രെയിന്‍ മധ്യപ്രദേശിലെ സത്‌നയിലെത്തിച്ചേര്‍ന്നപ്പോഴായിരുന്നു തര്‍ക്കമുണ്ടായത്. ട്രെയിനില്‍ 1,200 ഓളം തൊഴിലാളികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ആദ്യം വാക്കുതര്‍ക്കത്തിലാരംഭിച്ച കലഹം പിന്നീട് അടിപിടിയിലെത്തുകയായിരുന്നു. കംപാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ 24 ഭക്ഷണപ്പൊതികള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടതായും എന്നാല്‍ താനുള്‍പ്പെടെ ചിലര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിച്ചില്ലെന്നും എല്ലാവരും വിശന്നിരിക്കുകയാണെന്നും അടിപിടിക്കിടെ ഒരു തൊഴിലാളി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സീറ്റുകളിലിരുന്ന തൊഴിലാളികളും കലഹത്തില്‍ പങ്ക് ചേര്‍ന്ന് പരസ്പരം ഇടിക്കുകയും തൊഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ചിലര്‍ ബെല്‍റ്റ് കൊണ്ട് അടിക്കുകയും ചെയ്തു. കൊറോണവൈറസ് ഭീതിയെ തുടര്‍ന്ന് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലുണ്ടായിരുന്ന റെയില്‍വെ പോലീസുദ്യോഗസ്ഥര്‍ പുറത്ത് തന്നെ തുടര്‍ന്നു. ജനാലക്കുള്ളിലൂടെ തൊഴിലാളികളെ ശാന്തരാക്കാന്‍ അവര്‍ ശ്രമം നടത്തി.

അവസാനം തൊഴിലാളികള്‍ സ്വയം പിരിഞ്ഞുപോയി. തുടര്‍ന്ന് റെയില്‍വെ അധികൃതരും പോലീസും ചേര്‍ന്ന് തൊഴിലാളികളോട് സംസാരിക്കുകയും അവര്‍ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ട്രെയിന്‍ യാത്ര തുടര്‍ന്നു.

Content Highlights: Migrant Workers Fight Over Food On Train Taking Them Home