ഭോപ്പാല്‍: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ രാജ്യം സമീപകാലത്തൊന്നും കാണാത്ത കൂട്ടപ്പലായനങ്ങളുടെ ദുരിതദൃശ്യങ്ങളാണ് എങ്ങും കാണാനുള്ളത്. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ സ്വദേശങ്ങളിലേയ്ക്ക് അഭയാര്‍ഥികളേപ്പോലെ പരക്കം പായുകയാണ്.

രാജ്യത്തെ ഈ ദുരിതക്കാഴ്ചകളുടെ മുഖചിത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഈ യുവാവിന്റെ ദൃശ്യം. ജോലിസ്ഥലത്തുനിന്ന് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കുള്ള കാല്‍നടയാത്രക്കിടെ മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു ഹൈവേയില്‍ പൊരിവെയിലത്ത് നിലത്തിരുന്ന്, കാലിലിട്ട പ്ലാസ്റ്റര്‍ ഊരി മാറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന യുവാവിന്റെ ദൃശ്യമാണത്. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വലിയ തോതില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന 18 സെക്കന്‍ഡ് മാത്രം ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ആ ദൃശ്യം നല്‍കുന്നത് ഈ ദുരിതകാലത്ത് മനുഷ്യന്‍ അനുഭവിക്കുന്ന നിസ്സഹായതകളുടെ നേര്‍ക്കാഴ്ചയാണ്.

മധ്യപ്രദേശിലെ പിപ്പാരിയയില്‍ കൂലിപ്പണിക്കാരനായ ബന്‍വര്‍ലാല്‍ എന്ന യുവാവാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. രാജസ്ഥാന്‍ സ്വദേശിയാണ് ബന്‍വര്‍ലാല്‍. ജോലിക്കിടെ ഇടതുകാലിന്റെ മൂന്ന് വിരലുകള്‍ക്കും കണങ്കാലിനും പരിക്കേറ്റു. തുടര്‍ന്ന് കാലിന്റെ മുട്ടുവരെ പ്ലാസ്റ്റര്‍ ഇടേണ്ടിവന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് പൊടുന്നനെ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത്. ജോലി ഇല്ലാതായതോടെ താമസസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടിവന്നു. മറ്റു തൊഴിലാളികളെപ്പോലെ സ്വദേശത്തേയ്ക്കു മടങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

പിപ്പാരിയയില്‍നിന്ന് ഇവിടെവരെയുള്ള 500 കിലോ മീറ്റര്‍ ഒരു വാഹനം കിട്ടി. സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്ക് ഇനിയുള്ള 240 കിലോ മീറ്റര്‍ കാല്‍നടയായി സഞ്ചരിക്കുക മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ള മാര്‍ഗം. അതിര്‍ത്തികളില്‍ പോലീസ് ശക്തമായ പരിശോധനകളാണ് നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ, എനിക്കു മറ്റു മാര്‍ഗമില്ല. ഗ്രാമത്തില്‍ എന്റെ കുടുംബം ഒറ്റയ്ക്കാണ്. പണിയില്ലാത്തതിനാല്‍ പണമൊന്നും അയയ്ക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാലിലെ പ്ലാസ്റ്റര്‍ മുറിച്ചുനീക്കി നടക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു വഴിയില്ല, ബന്‍വര്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു.

മാര്‍ച്ച് 23 അര്‍ധരാത്രി മുതല്‍ 21 ദിവസത്തെ സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് വ്യവസായശാലകള്‍ അടയ്ക്കുകയും നിര്‍മാണപ്രവൃത്തികള്‍ നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ കൂട്ടത്തോടെ സ്വദേശത്തേയ്ക്ക് മടങ്ങാന്‍ തുടങ്ങിയത്. വാഹനങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ കാല്‍നടയായി നൂറുകണക്കിന് കിലോ മീറ്ററുകള്‍ സഞ്ചരിക്കുക മാത്രമാണ് അവര്‍ക്കു മുന്നിലുള്ള മാര്‍ഗം.

Content Highlights: Migrant Worker, Whose Pic Went Viral, To Walk Home Despite Fracture