ശ്രീറാംപൂര്‍: താന്‍ ആള്‍ക്കാര്‍ക്ക് മധുരവും സമ്മാനങ്ങളും നല്‍കാറുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ അവര്‍ക്കൊന്നും തന്റെ വോട്ട് നല്‍കാറില്ലെന്നും പശ്ചിമബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി. പ്രധാനമന്ത്രി ചലച്ചിത്രതാരം അക്ഷയ്കുമാറുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിനിടെ നടത്തിയ പ്രസ്താവനോയട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മമത.

"ഞാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും രസഗുള നല്‍കാറുണ്ട്. പൂജാ സമയത്ത് സമ്മാനങ്ങളും അയക്കും. എന്നാല്‍ താന്‍ അവര്‍ക്ക്‌ തന്റെ ഒരു വോട്ടു പോലും നല്‍കാറില്ല"- മമത പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് പറയാതെയായിരുന്നു മമതയുടെ തിരിച്ചടി.

എല്ലാവര്‍ഷവും മമത കുര്‍ത്തയും മധുരപലഹാരങ്ങളും തനിക്ക് അയച്ചുനല്‍കാറുണ്ടെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി അഭിമുഖത്തിനിടെ പറഞ്ഞത്. കൂടാതെ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന ധാക്കയില്‍ നിന്ന് തനിക്ക് എല്ലാവര്‍ഷവും മധുരപലഹാരങ്ങള്‍ അയക്കാറുണ്ട്. ഇത് അറിയാനിടയായ മമത ബാനര്‍ജിയും പിന്നീട് തനിക്ക് ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള മധുരപലഹാരങ്ങള്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ അയക്കാറുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു മോദി പറഞ്ഞത്‌.

അതേ സമയം മമത മോദിയേയും നോട്ട് നിരോധനത്തേയും നിശിതമായി വിമര്‍ശിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനായി നിങ്ങള്‍ നോട്ട് നിരോധനം അടിച്ചേല്‍പ്പിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ്‌. എന്നാൽ അതൊന്നും ബംഗാളിൽ വിലപ്പോവില്ലെന്നും മമത പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Might send gifts but won’t give single vote Mamata reply to PM Modi