ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താന്റെ എഫ് 16 വിമാനത്തെ വീഴ്ത്തിയത് പാകിസ്താന്റെ പിടിയിലായ ഇന്ത്യന്‍ വൈമാനികന്‍ അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ത്തമന്‍ പറത്തിയ മിഗ് 21 വിമാനമെന്ന് വ്യോമ സേനയുടെ സ്ഥിരീകരണം. ഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ എയര്‍ വൈസ് മാര്‍ഷല്‍ ആര്‍.ജി.കെ കപൂറാണ് അക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന ആകാശ യുദ്ധത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ അതിര്‍ത്തി കടന്നെത്തിയ പാകിസ്താന്റെ എഫ് 16 വിമാനങ്ങളെ തുരത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ വൈമാനികനായ അഭിനന്ദ് പാകിസ്താന്‍ പിടിയിലായത്.

'ബുധനാഴ്ച നടന്ന വ്യോമാക്രമണത്തിനിടെ പാകിസ്താന്റെ എഫ്16 വിമാനങ്ങളെ വീഴ്ത്തിയത് ഇന്ത്യയുടെ മിഗ് 21 വിമാനമാണ്. തുടര്‍ന്ന് എഫ് 16 വിമാനം പാക് അധീന കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം തകര്‍ന്ന് വീണു. ഇന്ത്യക്ക് മിഗ് 21 വിമാനവും നഷ്ടമായി. മിഗ് 21 വിമാനത്തില്‍ നിന്ന് പാരചൂട്ടില്‍ രക്ഷപ്പെട്ട വൈമാനികന്‍ ഇറങ്ങിയത് പാക് അധീന കശ്മീരിലാണ്. ഇവിടെ വെച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ പാക് സൈന്യം പിടികൂടി'- വൈസ് മാര്‍ഷല്‍ ആര്‍.ജി.കെ കപൂര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഫെബ്രുവരി 27ന് ഏറെ നേരം ഇന്ത്യന്‍ റഡാറുകള്‍ പാകിസ്താന്‍ വിമാനങ്ങളുടെ വലിയ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഈ വിമാനങ്ങള്‍ പടിഞ്ഞാറന്‍ റജൗരിയിലെ സുന്ദര്ബനി പ്രദേശത്ത് കൂടെ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമാതിര്‍ത്തി ലംഘിച്ചു. പല മേഖലകളില്‍ കൂടെ ഇവ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് മിഗ് 21 ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ഇന്ത്യന്‍ യുദ്ധ വിമാനങ്ങളെ ഇവയെ തുരത്താനായി നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെ അക്രമിക്കാനുള്ള പാക് വിമാനങ്ങളുടെ ശ്രമത്തെ തടഞ്ഞ് ഇന്ത്യന്‍ വിമാനങ്ങള്‍ ഇവയെ തുരത്തുകയായിരുന്നു.

പാക് വിമാനങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ച ബോംബുകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് സമീപം പതിച്ചെങ്കിലും അവയ്ക്ക് അപകടങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും എയര്‍ വൈസ് മാര്‍ഷല്‍ ആര്‍.ജി.കെ കപൂര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlights: MiG 21 pilot Abhinandan took out Pak’s F16 before capture