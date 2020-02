കച് ( ഗുജറാത്ത്): ആര്‍ത്തവ സമയത്ത് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകള്‍ അടുത്ത ജന്മത്തില്‍ നായയായി ജനിക്കുമെന്ന് സന്യാസി. ഗുജറാത്തിലെ കച് ജില്ലയിലുള്ള സ്വാമി നാരായണ്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതരിലൊരാളായ കൃഷ്ണസ്വരൂപ് ദാസ്ജിയാണ് വിവാദ പരാമര്‍ശം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ആര്‍ത്തവസമയത്ത് സ്ത്രീകള്‍ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവര്‍ അടുത്ത ജന്മത്തില്‍ കാളയായി ജനിക്കുമെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ സമയത്ത് ഭര്‍ത്താവിന് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് നല്‍കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ അടുത്ത ജന്മത്തില്‍ പെണ്‍ നായയായി മാറുമെന്നും ഇയാള്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

ഭുജില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച രാത്രിസഭയിലാണ് പുരോഹിതന്റെ വിവാദമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത്. അതേസമയം പരാമര്‍ശം വിവാദമായെങ്കിലും താന്‍ തെറ്റായൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് പുരോഹിതന്റെ വാദം. താന്‍ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്നും ഇയാള്‍ പറയുന്നു. ആര്‍ത്തവ സമയത്തുള്ള സ്ത്രീയുടെ ധര്‍മം പാലിക്കപ്പെടാന്‍ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും പാചകം പഠിച്ചിരിക്കണമെന്നും ഇയാള്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥിനികളുടെ ആര്‍ത്തവ പരിശോധന നടന്ന ഗുജറാത്തിലെ വിവാദ ഹോസ്റ്റല്‍ പുരോഹിതന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്വാമി നാരായണ്‍ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റേതാണ്. ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള എസ്.എസ്.ജി.ഐ കോളേജിലെ വനിതാ ഹോസ്റ്റലില്‍ ആര്‍ത്തവ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവര്‍ക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ അനുവാദമില്ല. ചിലര്‍ ഈ നിബന്ധന ലംഘിച്ചുവെന്ന് ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്ന് 60 വിദ്യാര്‍ഥിനികളെ ഹോസ്റ്റലിലെ വനിതാ സ്റ്റാഫ്‌ ആര്‍ത്തവ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത്.

സംഭവത്തില്‍ കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പാളടക്കം നാലുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തില്‍ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്.

