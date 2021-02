ന്യൂഡൽഹി: ശക്തിപ്രകടനത്തിന് ഒരുങ്ങി കോൺഗ്രസിലെ തിരുത്തൽവാദികൾ. ഗുലാം നബി ആസാദിനൊപ്പം ജമ്മുവിൽ പൊതുപരിപാടിയിൽ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും. ഹൈക്കമാൻഡ് അവഗണിക്കുന്നു എന്ന പൊതുവിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിലെ തിരുത്തൽവാദി സംഘം ശക്തിപ്രകടനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്.

നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി ജമ്മുവിലാണ് പൊതുപരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്ന ഗുലാംനബി ആസാദ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ ശേഷം പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ പൊതുപരിപാടിയാണ് ഇത്. കപിൽ സിബൽ,ആനന്ദ് ശർമ, മനീഷ് തിവാരി, ഭുപീന്ദര്‍ സിംഗ്‌ ഹൂഡ, വിവേക് തന്‍ക അടക്കമുളള നേതാക്കൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കും. ഹൈക്കമാൻഡിന് ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകാണ് ഇതിലൂടെ ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത്.

അഞ്ചുസംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ ഒരുക്കങ്ങളിലേക്ക് പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡ് കടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ഇവരെ ആരും ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിൽ കടുത്ത അമർഷവും അതൃപ്തിയും നേതാക്കൾക്കുണ്ട്.

കോൺഗ്രസിനകത്ത് അഴിച്ചുപണി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 23 നേതാക്കളാണ് നേതൃത്വത്തിന് കത്തയച്ചിരുന്നത്. അത് വിവാദമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവരെ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനോടുളള തങ്ങളുടെ അതൃപ്തി പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നേതാക്കൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

