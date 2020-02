ന്യൂഡല്‍ഹി: രണ്ടുദിവസത്തെ ഇന്ത്യന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും കുടുംബവും. ലോകനേതാക്കളുടെ വിദേശ സന്ദര്‍ശനം എന്നും മാധ്യമങ്ങളില്‍ തലക്കെട്ടാവുന്നത് പതിവാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനവും മാധ്യമങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചയായിക്കഴിഞ്ഞു. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലാണ് പ്രഥമ വനിത മെലാനിയ ട്രംപിന്റെയും മകള്‍ ഇവാങ്ക ട്രംപിന്റെയും ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും തരംഗമായത്.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അര്‍ജന്റീന സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ ധരിച്ച അതേ വസ്ത്രമാണ് ഇന്ത്യന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിന് ഇവാങ്ക തിരഞ്ഞെടുത്ത്. ഒരിക്കല്‍ ധരിച്ച വസ്ത്രം വീണ്ടും ധരിച്ച് ശക്തമായ ഫാഷന്‍ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് നല്‍കാന്‍ ശ്രമിച്ച ഇവാങ്കയെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്രശംസിച്ചപ്പോള്‍ മെലാനിയയെ കാത്തിരുന്നത് ട്രോളുകളായിരുന്നു.

മെലാനിയയുടെ വസ്ത്രം കരാട്ടെക്ക് അണിയുന്ന വസ്ത്രത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് സോഷ്യല്‍മീഡിയയുടെ കണ്ടെത്തല്‍. പച്ച നിറത്തിലുള്ള വീതിയേറിയ അരയില്‍ക്കെട്ടുള്ള വെളുത്ത പാന്‍സ്യൂട്ടാണ് മെലാനിയ ധരിച്ചിരുന്നത്.

'മെലാനിയ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് കരാട്ടെ വസ്ത്രമാണ്. ദേഹത്ത് അനുവാദം കൂടാതെ സ്പര്‍ശിക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് അവര്‍ തീര്‍ച്ചയായും കേട്ടിരിക്കണം. സ്വയം പ്രതിരോധത്തിന് അവര്‍ തയ്യാറാണ്.' ഒരു ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താവ് കുറിച്ചു. 'ആഹാ, മെലാനിയയ്ക്ക് കരാട്ടെ ഗ്രീന്‍ ബൈല്‍റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാട് മുന്നോട്ടുപോകാനുണ്ട് പ്രഥമവനിതേ.' മറ്റൊരാള്‍ കുറിക്കുന്നു.

Quite smart of Melania to wear her karate clothes. She must have heard about handsy Indian men and is ready for self-defence pic.twitter.com/TZZY4n0MAl