ന്യൂഡല്‍ഹി: തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് പിഎന്‍ബി തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ രാജ്യം വിട്ട വിവാദ വ്യവസായി മെഹുല്‍ ചോക്‌സി. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐയുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടിയായാണ് ചോക്‌സി ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞത്. ആന്റിഗ്വയിലുള്ള ചോക്‌സിയുടെ അഭിഭാഷകനാണ് ചോക്‌സിയോട് ചോദ്യങ്ങള്‍ കൈമാറിയതെന്ന്‌ എ.എന്‍.ഐ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് തനിക്കെതിരെ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെയാണ് ആരോപണങ്ങളുന്നയിച്ചത്. നിയമവിരുദ്ധമായി യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാതെ സ്വത്തുക്കള്‍ കണ്ടുകെട്ടിയെന്നും ചോക്‌സി പറഞ്ഞു.

#WATCH Antigua: PNB Scam accused Mehul Choksi says, "all the allegations leveled by ED are false and baseless." pic.twitter.com/hkanruj9wl — ANI (@ANI) 11 September 2018

ഇതു കൂടാതെ തന്റെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് പിന്‍വലിച്ചതെന്തിനെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ചോക്‌സി പറഞ്ഞു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഓഫീസില്‍ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും അവര്‍ മറുപടി തന്നിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് താന്‍ രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നതെന്ന് മുംബൈ റീജിയണല്‍ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഓഫീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ചോക്‌സി പറഞ്ഞു.

#WATCH PNB Scam accused Mehul Choksi on his passport revocation. Please note: ANI questions were asked by Mehul Choksi's lawyer in Antigua. pic.twitter.com/dwuPnOPaxd — ANI (@ANI) 11 September 2018

2017ല്‍ ആന്റിഗ്വ-ബാര്‍ബുഡ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ച ചോക്‌സി ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയില്‍ ഇതിന്റെ നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്നു. സി.ബി.ഐയും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും ചേര്‍ന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളില്‍ ഒരാളായ ചോക്‌സിയെ തിരികെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍.

Content Highlights: Mehul Choksi speaks from Antigua, says allegations leveled by ED are false, baseless