ന്യൂഡല്‍ഹി: പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകേസില്‍ പ്രതിയായ വജ്രവ്യാപാരി മെഹുല്‍ ചോക്‌സി കരീബിയന്‍ രാജ്യമായ ആന്റിഗ്വയിലെത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ചോക്‌സിക്ക് ആന്റിഗ്വയിലെ പ്രാദേശിക പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചതായും രഹസ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പി ടി ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

മെഹുല്‍ ചോക്‌സിയും അനന്തരവന്‍ നീരവ് മോദിയുമാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍നിന്ന് വ്യാജരേഖകളിലൂടെ പണം തട്ടിയെടുത്തെന്ന കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികള്‍. 13,500 കോടിയുടെ പി എന്‍ ബി തട്ടിപ്പുകേസ് പുറത്തുവരുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് മെഹുല്‍ ചോക്‌സിയും നീരവ് മോദിയും ഇവരുടെ കുടുംബവും ഇന്ത്യ വിട്ടത്. അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ ഇരുവര്‍ക്കു വേണ്ടിയും ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസുകള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീരവ് മോദി ബെല്‍ജിയത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബ്രസല്‍സിലുണ്ടെന്നാണ് സൂചനകള്‍.

മെഹുല്‍ ചോക്‌സി ഈ മാസം ആന്റിഗ്വയിലെത്തിയതായും രാജ്യത്തെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് എടുത്തതായും ഇന്റര്‍പോളിന്റെ മറ്റൊരു നോട്ടീസിനു പിന്നാലെ ആന്റിഗ്വ അധികൃതര്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നീരവിനെയും മെഹുലിനെയും 'രാജ്യംവിട്ട സാമ്പത്തിക കുറ്റവാളികളായി' പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കഴിഞ്ഞമാസം മുംബൈ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒപ്പം ഇന്ത്യ, യു കെ, യു എ ഇ എന്നിവിടങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഇവരുടെ 3500 കോടിയോളം വരുന്ന സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ആള്‍ക്കൂട്ടം മര്‍ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭയക്കുന്നതിനാല്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ വരില്ലെന്ന് മെഹുല്‍ ചോക്‌സി കഴിഞ്ഞദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തനിക്കെതിരെ പുറപ്പെടുവിച്ച ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയിലാണ് മെഹുല്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

