ന്യൂഡല്‍ഹി: പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പു കേസിലെ പ്രതി മെഹുല്‍ ചോക്‌സിയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുകടത്തണമെന്ന് ഡൊമിനിക്കന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയില്‍. ചോക്‌സി സമര്‍പ്പിച്ച ഹേബിയസ് കോര്‍പസ് ഹര്‍ജി അംഗീകരിക്കാനാവുന്നതല്ലെന്നും അതിനാല്‍ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഡൊമിനിക് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ സര്‍വീസ്, ഡൊമിനിക്കന്‍ ഹൈക്കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു.

ഡൊമിനിക്കയില്‍ അറസ്റ്റിലായതിനു പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് ചോക്‌സിയുടെ അഭിഭാഷകര്‍ കോടതിയില്‍ ഹേബിയസ് കോര്‍പസ് ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചത്. ചോക്‌സിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ബലംപ്രയോഗിച്ച് ഡൊമിനിക്കയില്‍ എത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകര്‍ പറയുന്നത്. അതേസമയം ചോക്‌സിയെ ഇന്ത്യന്‍ പൗരനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഉന്നതവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയമാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് ചോക്‌സി ഡൊമിനിക്കയില്‍ പിടിയിലാവുന്നത്. ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറുന്നതില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ആന്റിഗ്വയില്‍നിന്ന് ക്യൂബയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു ഇത്. വാദത്തില്‍ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് മുഖാന്തരമാണ് ചോക്‌സി പങ്കെടുത്തത്. ആന്റിഗ്വയില്‍നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിനിടെ ഉണ്ടായ പരിക്കുകളെ തുടര്‍ന്ന് ചോക്‌സി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകര്‍ പറഞ്ഞു. ചോക്‌സിയെ ഡൊമിനിക്കയിലേക്ക് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകരുടെ വാദം. ഈ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചാല്‍ ചോക്‌സിയെ ആന്റിഗ്വയിലേക്ക് മടക്കി അയക്കും. പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യ വിട്ട ചോക്‌സി, ദ്വീപുരാഷ്ട്രമായ ആന്റിഗ്വയില്‍ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം ചോക്‌സിയെ ഡൊമിനിക്കയില്‍നിന്ന് നേരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുകടത്തണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ആന്റിഗ്വ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ആന്റിഗ്വയിലെയും ഡൊമിനിക്കയിലെയും പ്രതിപക്ഷങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സര്‍ക്കാരുകള്‍ ചോക്‌സിയെ സഹായിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇരുരാജ്യത്തെയും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത്.

ചോക്‌സിയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സി.ബി.ഐയുടെയും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെയും അംഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട എട്ടംഗ സംഘം ഡൊമിനിക്കയിലുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സഹായിക്കുന്നതിന് ട്രിനിഡാഡ് ആന്‍ഡ് ടൊബാഗോയിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷണറെയും ഡൊമിനിക്കയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. തെറ്റായ സത്യവാങ്മൂലം നല്‍കിയാണ് ചോക്‌സി ആന്റിഗ്വ പൗരത്വം നേടിയതെന്നും അതിനെ ഇന്ത്യ എതിര്‍ക്കുമെന്നുമാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നല്‍കുന്ന വിവരം.

അതേസമയം ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ ഒമ്പതാം അനുച്ഛേദം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ചോക്‌സിയുടെ അഭിഭാഷകരുടെ പ്രതിരോധം. ഒരു പൗരന്‍ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആണെങ്കിലും വിദേശരാജ്യത്തിന്റെ പൗരത്വത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം അയാളുടെ ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വം റദ്ദാകുമെന്നാണ് ഒന്‍പതാം അനുച്ഛേദം പറയുന്നത്. അതിനാല്‍ത്തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വാദം നിലനില്‍ക്കില്ലെന്നും ചോക്‌സിയുടെ അഭിഭാഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

content highlights: mehul choksi has to be deported to india- dominican government to high court