ന്യൂഡല്‍ഹി: രാഹുല്‍ ഗാന്ധി രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായ കോണ്‍ഗ്രസ് ഒടുവില്‍ പുതിയ അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്താന്‍ യോഗം ചേരുന്നു. എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിമാരുടേയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള നേതാക്കളുടേയും യോഗം ഈ മാസം 31-ന് ചേരും.

സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാലാണ്‌ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 31-ന് വൈകീട്ട് ആറ് മണിക്കാണ് യോഗം.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ രാജിക്കുപിന്നാലെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായ അവ്യക്തത കോണ്‍ഗ്രസിനെ നാഥനില്ലാ കളരിയാക്കിയെന്ന് ശശി തരൂര്‍ എംപി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. പുതിയ അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്താന്‍ പാര്‍ട്ടി വൈകുന്നതില്‍ പല മുന്‍കാല നേതാക്കളും ശക്തമായ പ്രതികരണം നടത്തിയിരുന്നു.

Content Highlihgts: General Secretary organisation, KC Venugopal called meeting of All General Secretaries and State Incharges of Aicc on 31st of July