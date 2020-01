ഒരു ഡെലിവറി ബോയി വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ ട്വിറ്റര്‍ അടക്കമുള്ള സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറല്‍. ഭക്ഷണ വിതരണ ശൃംഖല സ്വിഗ്ഗിയുടെ ഡെലിവറി ബോയിയായ വിശാല്‍ സാംജിസ്‌കറുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് ട്വിറ്ററിലും ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലും പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ മുംബൈക്കാരനായ വിശാലിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായത് പുതിയ വഴിത്തിരിവുകളാണ്.

കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച നിഖില്‍ എന്ന ട്വീറ്റര്‍ ഉപയോക്താവാണ് വിശാല്‍ വരച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. 'ഇത് വിശാല്‍. ഇന്ന് എന്റെ സ്വിഗ്ഗി ഓര്‍ഡര്‍ എത്തിച്ചത് വിശാലാണ്. ചിത്രകാരനായ ഇദ്ദേഹം ഒരു ജോലി തേടുകയാണ്. വിശാലിന്റെ ചിത്രം വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക', എന്നൊരു കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു ട്വീറ്റ്.

വൈകാതെ ഈ ട്വീറ്റ് സോഷ്യല്‍മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തു. 12,000-ഓളം പേരാണ് ഇതിന് ലൈക്ക് ചെയ്തത്. നിരവധി പേര്‍ വിശാലിന് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, നിരവധി ജോലി വാഗ്ദാനങ്ങളും വിശാലിനെ തേടിയെത്തി. തുടര്‍ന്ന് മറ്റു മാധ്യമങ്ങളും വിശാലിനെക്കുറിച്ച് വാര്‍ത്തകള്‍ നല്‍കിയതോടെ അദ്ദേഹം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ താരമായി മാറി. ആഗ്രഹിച്ചപോലെ ഒരു ചിത്രകാരനായി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരമൊരുങ്ങിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം.

This is Vishal. He delivered my Swiggy order today. He's an artist and he is looking for work. Do let me know if you would like to get a painting/wall art commissioned. I can put you in touch with him. Do spread the word and help him out! pic.twitter.com/3HCMaYSuRx