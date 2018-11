ന്യൂഡല്‍ഹി: മീ ടൂ ആരോപണത്തില്‍ കുരുങ്ങി രാജിവെച്ച മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി എം.ജെ. അക്ബറിനെതിരെ പീഡന ആരോപണവുമായി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക രംഗത്ത്. അമേരിക്കയില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയായി ജോലി ചെയ്യുന്ന പല്ലവി ഗൊഗോയ് ആണ് എം.ജെ അക്ബറിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാഷണല്‍ പബ്ലിക് റേഡിയോയിലാണ് പല്ലവി ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

10 വര്‍ഷം മുമ്പ് എം.ജെ. അക്ബറിനൊപ്പം ഏഷ്യന്‍ ഏജില്‍ പല്ലവി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. അക്ബര്‍ എഡിറ്റര്‍ ഇന്‍ ചീഫായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് താന്‍ ഏഷ്യന്‍ ഏജില്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതെന്ന് പല്ലവി പറയുന്നു.

അക്ബറിന്റെ വാക്ചാതുരിയിലും ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിലും താന്‍ ആകൃഷ്ടയായിയെന്നും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനം കൂടുതല്‍ പഠിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വാക്കുകള്‍ കൊണ്ടുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ താന്‍ സഹിച്ചിരുന്നതായും പല്ലവി പറയുന്നു. എഡിറ്റര്‍ ചുമതല ലഭിച്ചെങ്കിലും വാര്‍ത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാത്തതിന്റെ വില തനിക്ക് നല്‍കേണ്ടി വന്നുവെന്ന് പല്ലവി പറയുന്നു.

Those before me have given me the courage to reach into the recesses of my mind and confront the monster that I escaped from decades ago. Together, our voices tell a different truth @TushitaPatel @SuparnaSharma @priyaramani @ghazalawahab

My story https://t.co/DG5dT7TEUU