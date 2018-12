ന്യൂഡല്‍ഹി: മീ ടൂ വിവാദത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകനുമായ എം.ജെ അക്ബറിനെ എഡിറ്റേഴ്സ് ഗില്‍ഡില്‍ നിന്ന് സസ്പെന്‍ഡ്ചെയ്തു. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ചേര്‍ന്ന എഡിറ്റേഴ്‌സ് ഗില്‍ഡ് ഭാരവാഹികളുടെ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

മാനനഷ്ടക്കേസില്‍ കോടതി തീരുമാനമെടുക്കുന്നതുവരെ അക്ബറിനെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് യോഗത്തില്‍ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും നിലപാടെടുത്തതെന്ന് എഡിറ്റേഴ്സ് ഗില്‍ഡ് പത്രക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

മീ ടൂ ആരോപണത്തെത്തുടര്‍ന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി സ്ഥാനം അക്ബര്‍ രാജിവെച്ചിരുന്നു. അക്ബറിന്റെ മുന്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തക പ്രിയാ രമണിയാണ് ആദ്യം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ കോടതിയില്‍ മാനനഷ്ടത്തിന് കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തു. പിന്നാലെ സമ്മര്‍ദ്ദം ശക്തമായതോടെ കേന്ദ്രസഹമന്ത്രിസ്ഥാനം അക്ബര്‍ രാജിവെയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

അക്ബര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത മാനഷ്ടക്കേസില്‍ കോടതി നടപടികള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് എഡിറ്റേഴ്സ് ഗില്‍ഡിന്റെ തീരുമാനം വന്നത്. മുന്‍ തെഹല്‍ക എഡിറ്റര്‍ തരുണ്‍ തേജ്പാലിനെതിരെയും എഡിറ്റേഴ്സ് ഗില്‍ഡ് സസ്പെന്‍ഷന്‍ നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പീഡനക്കേസില്‍ തരുണ്‍ തേജ്പാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ജെയിലിലാണ്.

