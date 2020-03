ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡിനെതിരേയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ മുതിര്‍ന്ന പത്രാധിപരുമായും ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമകളും പ്രതിനിധികളുമായും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചര്‍ച്ച നടത്തി. വീഡിയോകോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴി തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നു ചര്‍ച്ച നടത്തിയത്. കോവിഡ് 19 തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പരമാവധി ബോധവത്കരണ സന്ദേശങ്ങള്‍ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

ജനങ്ങളെ വീടുകളില്‍ കഴിയാന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പ്രേരിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വിവിധ മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാരും കാമറാപേഴ്‌സണുകളും വലിയ സേവനമാണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കറും കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ പങ്കെടുത്തു.

വ്യാജവാര്‍ത്തകളോ സ്ഥിരീകരണമില്ലാത്ത വാര്‍ത്തകളോ നല്‍കുന്നതില്‍ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങള്‍ അകലണമെന്ന കര്‍ശന നിര്‍ദേശവും സര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആന്‍ഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് മന്ത്രാലയം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ഈ ഘട്ടത്തില്‍ പ്രധാനമാണ്. അവയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നവ ഇവയാണ്

1. ന്യൂസ്‌പേപ്പറുകള്‍, മാഗസിനുകള്‍ അവയുടെ വിതരണം

2. ടെലിപോര്‍ട്‌സ് ഡിഎസ് എന്‍ജി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ടിവി ചാനലുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം.

3. എഫ് എം സിആര്‍എസ് നെറ്റ്വര്‍ക്കുകള്‍

4.ന്യൂസ് ഏജന്‍സികൾ

വാര്‍ത്താ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അക്രഡിറ്റഡ് ജേണലിസ്റ്റുകള്‍ ഡിഎസ്എന്‍ജി വാഹനങ്ങള്‍, അവയ്ക്കാവശ്യമായ പെട്രോൾ/ഡീസൽ പമ്പ്, ഇലക്ട്രിസ്റ്റി സേവനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്‌ക്കൊന്നും തടസ്സമുണ്ടാവരുതെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

content highlights: media should spread awareness on Covid, their work should not be interrupted, says centre