ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് രാഹുല്‍ഗാന്ധി രാജി പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് മോത്തിലാല്‍ വോറ പാര്‍ട്ടിയുടെ ഇടക്കാല അധ്യക്ഷനായേക്കും.

കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി പുതിയ അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വരെ മോത്തിലാല്‍ വോറ ഇടക്കാല അധ്യക്ഷന്റെ പദവി വഹിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇടക്കാല അധ്യക്ഷനായി തീരുമാനിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് തനിക്ക് ഇതുവരെ വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മോത്തിലാല്‍ വോറ പ്രതികരിച്ചു.

ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി പാര്‍ട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം രാജിവെക്കുന്നതായി ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്ത നാലുപേജുള്ള രാജിക്കത്തില്‍ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതിന്റെ കാരണവും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുള്ള സന്ദേശവും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ പദവി ഒഴിഞ്ഞാലും രാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങള്‍ക്കും ഭരണഘടനയ്ക്കുമെതിരെ ആര്‍.എസ്.എസ്. നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ മുന്നില്‍നിന്ന് നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

