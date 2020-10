ന്യൂഡല്‍ഹി: കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കേസുകളുടെ നടപടികളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശ്രമം കോടതിയലക്ഷ്യം ആണെന്ന് അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കെ. കെ. വേണുഗോപാല്‍ വ്യക്തമാക്കി. കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കേസുകളില്‍ മാധ്യമങ്ങളുടെ പങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിക്കണമെന്നും അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2009-ല്‍ ജഡ്ജിമാരെ വിമര്‍ശിച്ചതിന് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണിന് എതിരെ എടുത്ത കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ്‌ അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

കോടതിയുടെ പരിഗണനയില്‍ ഉള്ള കേസുകളിലെ വിധികളെ സ്വാധീനിക്കാനായി പത്ര-ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിരവധി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും ലേഖനങ്ങളുമാണ് സമീപകാലത്തായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അപകടരമായ നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടു പോകുന്നത്. ഒരു പ്രതിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി പരിഗണിക്കുന്ന ദിവസം പ്രതിയും മറ്റൊരു വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള ടെലിഫോണ്‍ സംഭാഷണം ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങള്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുകയാണ്. നീതിയുക്തമായ വിചാരണ എന്ന പ്രതിയുടെ അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് ഇത്തരം പ്രക്ഷേപണം എന്ന് അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

റഫാല്‍ ഹര്‍ജികള്‍ കോടതി പരിഗണിക്കുന്ന ദിവസം രാവിലെ പത്രങ്ങളില്‍ ചില രേഖകള്‍ ഉദ്ധരിച്ച് ലേഖനങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഇതും കോടതി നടപടിയെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ ആയിരുന്നു. കോടതിയലക്ഷ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമ വാര്‍ത്തകളും ലേഖനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ സുപ്രീം കോടതി ഈ വിഷയങ്ങള്‍ കൂടി കാണിക്കിലെടുക്കണമെന്ന് അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാല്‍ ഇത്തരം വിഷയങ്ങള്‍ സഹാറ കേസില്‍ പരിഗണിച്ച് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമായ മാര്‍ഗരേഖ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ് വേണ്ടി ഹാജരായ സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ രാജീവ് ധവാന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഷൈലോക്കിന് എതിരായ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ ഷൈലോക്കിനെ കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യരുത് എന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് നിര്‍ദേശിക്കാന്‍ കഴിയുമോ എന്ന റീഡ് പ്രഭുവിന്റെ വാക്കുകള്‍ ധവാന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ് എതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി നവംബര്‍ നാലിലേക്ക് മാറ്റി. ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങള്‍ അഭിഭാഷകരുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കാന്‍ അറ്റോര്‍ണി ജനറലിനോട് കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. അടുത്ത തവണ കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ ഹാജരാകാന്‍ അമിക്കസ് ക്യുറി ഹരീഷ് സാല്‍വെയോടും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. 2009-ല്‍ തെഹല്‍ക്ക മാഗസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ജുഡിഷ്യറിയില്‍ നടന്ന അഴിമതികളെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രതികരണങ്ങള്‍ക്കാണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ് എതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്‍ജി.

