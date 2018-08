ബെംഗളൂരു: ഹിന്ദുമത വിശ്വാസപ്രകാരം ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമ്പത്തിന്റെയും ദേവിയാണ് ലക്ഷ്മി. ലക്ഷ്മിയുടെ ക്ഷേത്രം എന്നര്‍ഥം വരുന്ന പേരുള്ള ഒരു പട്ടണം ജപ്പാനിലുണ്ടെന്ന് ജപ്പാന്റെ കോണ്‍സല്‍ ജനറല്‍ തകയുകീ കിറ്റഗാവ.

ടോക്യോക്കു സമീപമുള്ള കിഷിജോയി എന്ന പട്ടണത്തിന്റെ പേരിന്റെ അര്‍ഥം ലക്ഷ്മിക്ഷേത്രം എന്നാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച ബെംഗളൂരില്‍ ഒരു സ്വകാര്യ കോളേജിലെ ബിരുദദാനച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ജപ്പാനും ഇന്ത്യയും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പലരും പറയാറുണ്ടെങ്കിലും അത് ശരിയല്ല. ജപ്പാനില്‍ ഹിന്ദുദൈവങ്ങള്‍ക്കായി സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്- കിറ്റിഗാറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിലും ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളുടെ സ്വാധീനമുണ്ട്. നിരവധി സംസ്‌കൃതപദങ്ങള്‍ ജാപ്പനീസ് ലിപിയിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

