ന്യൂഡല്‍ഹി:രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ഡോക്ടര്‍മാരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാന്‍ സംസ്ഥാന കൗണ്‍സിലുകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സിലിന്റെ കത്ത്. കോവിഡ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാജ്യത്ത് എത്ര ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഉണ്ടെന്ന കൃത്യമായ കണക്കുകള്‍ ഇതുപ്രകാരം ശേഖരിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സംസ്ഥാന കൗണ്‍സിലുകള്‍ക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ഡോക്ടര്‍മാരുടെ പട്ടികയും അവരെ ബന്ധപ്പെടാനാവശ്യമായ വിവരങ്ങളും നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഡോക്ടറുടെയും പേരും രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നമ്പറും കൂടാതെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ നമ്പറുകള്‍, ഇമെയില്‍ ഐഡികള്‍, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിലാസങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് നല്‍കേണ്ടത്.

ഈ വിവരങ്ങള്‍എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സിലിന് കൈമാറണം. ഇത് പിന്നീട് ആവശ്യമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറും.

2019 ഡിസംബര്‍ വരെ 1.1 ദശലക്ഷം അലോപ്പതി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഗവര്‍ണേഴ്‌സ്, സംസ്ഥാന മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സിലുകള്‍, മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍ എന്നിവയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരില്‍ ഏകദേശം 9.26ലക്ഷം ഡോക്ടര്‍മാരെ സജീവ സേവനത്തിനായി ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യ സഹമന്ത്രി അശ്വിനി കുമാര്‍ ചൗബെ പറഞ്ഞു.

ജനസംഖ്യാ അടിസ്ഥാനമാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കില്‍ 1457 പേര്‍ക്ക് ഒരു ഡോക്ടര്‍. ആയിരം പേര്‍ക്ക് ഒരു ഡോക്ടര്‍ എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യസംഘടന നിര്‍ദേശിക്കുന്നത്.

കോവിഡ് -19 കേസുകള്‍ രാജ്യത്ത് വര്‍ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും മാനവവിഭവ ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത്.

