ജെയ്പുര്‍: രാജസ്ഥാനിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് വേളയില്‍ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ബിഎസ്പി. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്ന ബിഎസ്പിയുടെ ആറ് എംഎല്‍എമാരോടാണ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വ്യാഴാഴ്ച ഗെഹ്ലോത്ത് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ബിഎസ്പി വിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിപ്പ് ലംഘിച്ചാല്‍ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും പാര്‍ട്ടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ബിഎസ്പി അംഗങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേര്‍ന്നതിന് പിന്നാലെ മായാവതി കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇവര്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ലയിച്ചത് താത്കാലികമായി മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി എംഎല്‍എ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കോടതി അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു.

അതിനിടെ ഇവര്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ലയിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്ത് ബിജെപി സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി ഇന്ന് രാജസ്ഥാന്‍ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും. സമാനമായ ഹര്‍ജി ബിഎസ്പിയും സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടിണ്ട്.

ഗെഹ്ലോത്ത് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ബിജെപി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാനാണ് ബിജെപി നീക്കം.

