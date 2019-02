ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ സഖ്യം രൂപീകരിച്ച ബിഎസ്പി-എസ്പി കക്ഷികളുടെ സീറ്റ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ പ്രഖ്യാപനമായി. ലോക് സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മായാവതിയുടെ ബഹുജന്‍ സമാജ് പാര്‍ട്ടി 38 സീറ്റുകളിലും അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി 37 സീറ്റുകളിലും മത്സരിക്കും.

ആകെയുള്ള 80 സീറ്റുകളില്‍ 75 സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് തീരുമാനമായിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി അഞ്ച് സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ ചര്‍ച്ച തുടരുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

പാര്‍ലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി എസ്പിയും ബിഎസ്പിയും തമ്മില്‍ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് സഖ്യം രൂപീകരിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെതന്നെ ഇരു പാര്‍ട്ടികളും തമ്മില്‍ സീറ്റ് വിഭജന ചര്‍ച്ചകളും ആരംഭിച്ചിരുന്നു. സീറ്റുകള്‍ തുല്യമായി പങ്കിടാനായിരുന്നു ധാരണയെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതു പ്രകാരം ബിഎസ്പിയേക്കാള്‍ ഒരു സീറ്റ് കുറവാണ് എസ്പിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Content Highlights: Mayawati, Akhilesh Yadav, Seat-Sharing SP and BSP in UP