ലഖ്‌നൗ: ബി.എസ്.പി.യുടെ നിര്‍ണായക സ്ഥാനങ്ങളില്‍ സഹോദരനെയും അനന്തരവനെയും നിയമിച്ച് പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷ മായാവതി. സഹോദരനായ ആനന്ദ് കുമാറിനെ പാര്‍ട്ടി ഉപാധ്യക്ഷനായും അനന്തരവന്‍ ആകാശ് ആനന്ദിനെ ദേശീയ കോര്‍ഡിനേറ്ററുമായാണ് നിയമിച്ചത്. ലഖ്‌നൗവിലെ ബി.എസ്.പി. ആസ്ഥാനത്ത് ചേര്‍ന്ന ദേശീയ കണ്‍വെന്‍ഷനിലാണ് തീരുമാനം.

ഉറ്റവരെ നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് പുറമേ പാര്‍ട്ടിയിലെ മറ്റുചിലര്‍ക്കും നിര്‍ണായക ചുമതലകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. മുന്‍ ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്ന രാംജി ഗൗതത്തെ ആനന്ദ് കുമാറിനൊപ്പം ദേശീയ കോര്‍ഡിനേറ്ററായി നിയമിച്ചു. മുന്‍ ജെ.ഡി.എസ്. നേതാവും അംറോഹ എം.പി.യുമായ ഡാനിഷ് അലിയാണ് ബി.എസ്.പി.യുടെ ലോക്‌സഭാ കക്ഷിനേതാവ്. രാജ്യസഭാംഗമായ സതീഷ് ചന്ദ്ര രാജ്യസഭയിലെ കക്ഷിനേതാവുമാകും. നാഗിനയിലെ എം.പി. ഗിരീഷ് ചന്ദ്രയാണ് ബി.എസ്.പി.യുടെ പുതിയ ചീഫ് വിപ്പ്.

ലഖ്‌നൗവില്‍ ചേര്‍ന്ന ബി.എസ്.പി. ദേശീയ കണ്‍വെന്‍ഷനില്‍ പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം.പിമാരും എം.എല്‍.എമാരും മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

Content Highlights: mayavati appoints her brother and nephew on key posts of bsp