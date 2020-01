ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിപക്ഷ നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടി. കോണ്‍ഗ്രസ് നയിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളുടെ സംയുക്ത യോഗത്തില്‍ നിന്ന് ബഹുജന്‍ സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് മായാവതിയും എഎപിയും പിന്മാറി. പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി നേരത്തെ പിന്‍മാറിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയുണ്ടായ ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ സമരത്തിനിടെയുണ്ടായ അക്രമസംഭവങ്ങളെ തുടര്‍ന്നാണ് മമത യോഗത്തില്‍ നിന്ന് പിന്മാറിയത്‌.

'പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയും പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെതിരെയും പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇടതുപക്ഷവും കോണ്‍ഗ്രസും സിഎഎ-എന്‍ആര്‍സിയുടെയും പേരില്‍ നടത്തുന്നത് പ്രതിഷേധ പ്രകടനമല്ല മറിച്ച് അക്രമമാണ്' - മമത പറഞ്ഞു

രാജസ്ഥാനിലെ ബഹുജന്‍ സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടിയിലെ ആറു എംഎല്‍എമാരെ കൂട്ടമായി അടര്‍ത്തിയെടുത്തതാണ് മമതയുടെ നീരസത്തിന് കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന യോഗത്തില്‍ നിന്ന് മായാവതി പിന്‍വലിഞ്ഞത്.

ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ ബിഎസ്പി പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ആത്മവീര്യം തകര്‍ക്കുമെന്നും അതിനാല്‍ ബിഎസ്പി യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നും മായാവതി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയില്‍ ഉണ്ടായ ശിശുമരണങ്ങളില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഫലപ്രദമായി ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് മായാവതി സോണിയാ ഗാന്ധിയെയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെയും രൂക്ഷമായ ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടും കോട്ടയിലെ കുട്ടികളെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മമാരെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പ്രിയങ്ക തയ്യാറായില്ലെന്നായിരുന്നു മായാവതിയുടെ ആരോപണം.

