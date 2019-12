ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ വന്‍ഗതാഗതക്കുരുക്ക്. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം തടയാന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെയും പരിസരപ്രദേശത്തെയും റോഡുകളില്‍ പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകള്‍ കൂടി സ്ഥാപിച്ചതോടെ സ്ഥിതി കൂടുതല്‍ വഷളായി.

ഡല്‍ഹി-ഗുഡ്ഗാവ് അതിര്‍ത്തിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബാധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗതാഗതക്കുരുക്കിന്റെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

@rjginnie Huge traffic jam at Delhi Gurgaon Border (Nr Ambience Mall).Vehicles are not moving since 8:40AM. (Video Recording time:09:00am) pic.twitter.com/1Dw0BRDpyz

Unprecedented traffic jam on Gurgaon-Delhi highway. What you see in video is just 10% here. pic.twitter.com/34ajZvaCYP