അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തില്‍ വന്‍ തീപ്പിടിത്തം. സൂറത്തിലെ രഘുവീര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിലാണ് തീപ്പിടുത്തമുണ്ടായത്. 57 അഗ്നിശമന യൂണിറ്റുകള്‍ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയോടെയാണ് സംഭവം. തീയണക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്ന്‌ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആളപായം ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

