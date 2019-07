ഗാന്ധിനഗർ: കൂട്ടക്കോപ്പിയടി ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഗുജറാത്തില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഫല പ്രഖ്യാപനം അധികൃതര്‍ തടഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ ഉത്തരങ്ങളും തെറ്റുകളുമെല്ലാം ഒരുപോലെയായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പരീക്ഷയില്‍ കോപ്പിയടി നടന്നെന്ന് മനസ്സിലായത്. പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയെഴുതിയ 959 കുട്ടികളുടെ ഉത്തരകടലാസ്സിലെ ഉത്തരങ്ങള്‍ ഒരു പോലെയും ഒരേ ക്രമത്തിലും ആയിരുന്നു. മാത്രമല്ല തെറ്റുകള്‍ വരെ ഒരുപോലെയാണ് വരുത്തിയത്. ഇതാണ് സംശയത്തിനിടയാക്കിയത്.

സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയില്‍ ജുനഗദ്, ഗിര്‍ സോമനാഥ് ജില്ലകളിലെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വലിയ വെട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

"പെണ്‍കുട്ടി കുടുംബത്തിന്റെ കത്തിച്ചുവെച്ച നിലവിളക്കെന്ന" വിഷയത്തില്‍ 200 കുട്ടികള്‍ ഒരേ ലേഖനമാണ് എഴുതിയത്. .

അക്കൗണ്ടിങ്, എക്കണോമിക്‌സ്, ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് കൂട്ടക്കോപ്പിയടി നടന്നത്. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് മൂന്ന് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളെ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് ചുമതലയില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി.

