ന്യൂഡൽഹി: പുരോഗതിയിലെത്തിയ സമൂഹത്തിന്റെ അടയാളമാണ് മാസ്‌കുകള്‍ ധരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഞായറാഴ്ച നടത്തിയ മന്‍കിബാത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശം.

"ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലുമെല്ലാം കോവിഡിനെതിരേ പോരാടുന്ന ജനതയെയാണ് നാം കാണുന്നത്. ചിലര്‍ പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നു. ചിലര്‍ മാസ്‌ക് നിര്‍മ്മാണത്തിലേര്‍പ്പെടുന്നു. ചിലര്‍ സ്വന്തം ഭൂമി വിറ്റ് പണം കണ്ടെത്തുന്നു. ചിലര്‍ പെന്‍ഷന്‍ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. ആരെയും പട്ടിണിക്കിടാതിരിക്കാന്‍ കര്‍ഷകരും കഠിന പ്രയത്‌നത്തിലാണ്", പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

"കോവിഡ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കി. കൊറോണയെത്തുടര്‍ന്ന് മാസ്‌കുക്കൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി. എന്നു കരുതി മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നവര്‍ രോഗികളാണെന്നല്ല. മാസ്‌ക് ധരിക്കുക എന്നത് പുരോഗതി നേടിയ സംസ്‌കാരമുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്‌".

"പൊതുനിരത്തില്‍ തുപ്പുന്നത് മോശം സ്വഭാവമാണ്. മാത്രവുമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയുമാണത്. ഇനിയും വൈകിയിട്ടില്ല. തുപ്പുന്ന ശീലം ആളുകള്‍ ഒഴിവാക്കിയേ തീരു. ഇത് ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുകയും കോവിഡിനെതിരേയുള്ള പോരാട്ടത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും", പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

