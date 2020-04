ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി വീടിനു പുറത്തിറങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് മാസ്‌ക് നിര്‍ബന്ധമാക്കി ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍. മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും.

'കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാന്‍ മാസ്‌ക് ധരിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും. അതിനാല്‍ വീടിനു പുറത്തിറങ്ങുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും മാസ്‌ക് നിര്‍ബന്ധമാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തുണി കൊണ്ടുള്ള മാസ്‌കും ധരിക്കാവുന്നതാണ്'- ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു.

Wearing of facial masks can reduce the spread of #Coronavirus substantially. Therefore, it has been decided that facial masks will be compulsory for anyone stepping out of their house. Cloth mask shall be eligible too: Delhi CM Arvind Kejriwal. (File pic) pic.twitter.com/3TeoeU76wW — ANI (@ANI) April 8, 2020

കെജ്‌രിവാളിന്റെ വസതിയില്‍ ചേര്‍ന്ന അടിയന്തരയോഗത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ സര്‍ക്കാര്‍ ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയെ കൂടാതെ ആരോഗ്യമന്ത്രി സത്യേന്ദ്ര ജെയിനും ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

സദര്‍ മേഖലയില്‍ കുറച്ച് കോവിഡ്-19 കേസുകള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനാല്‍ അവിടം അടയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി മനീഷ് സിസോദിയ അറിയിച്ചു. ഡല്‍ഹിയില്‍ 20 ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ മേഖലകളില്‍നിന്ന് ആര്‍ക്കും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനോ ആര്‍ക്കെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് പോകാനാ അനുമതി നല്‍കുകയില്ല- അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

People stepping outdoors have to wear face masks compulsorily, action will be taken against those not following it: Delhi Deputy CM Manish Sisodia https://t.co/qGSWYaNUos — ANI (@ANI) April 8, 2020

ഇതിനോടകം 576 കേസുകളാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒമ്പതുപേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടമായി. ഇതിനോടകം 21 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്.

content highlights: masks compulsory for those who stepping out of house in delhi