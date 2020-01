ഡല്‍ഹി: മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ അര്‍ണാബ് ഗോസ്വാമിയെ വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് യാത്രാ വിലക്ക് നേരിട്ട ഹാസ്യ കലാകാരന്‍ കുനാല്‍ കംറയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി മുന്‍ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി മര്‍ക്കണ്ഡേയ കട്ജു. തന്റെ ഒപ്പമാണ് അര്‍ണാബ് യാത്രചെയ്തിരുന്നതെങ്കില്‍ ഇതിലും രൂക്ഷമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നേനെയെന്നും തന്നെ വിലക്കാന്‍ ഏത് വിമാന കമ്പനിയ്ക്കാണ് ധൈര്യമെന്ന് കാണട്ടെയെന്നും മര്‍ക്കണ്ഡേയ കട്ജു പറഞ്ഞു. സഹയാത്രികനോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുനാല്‍ കംറയ്ക്ക് എയര്‍ ഇന്ത്യ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിമാന കമ്പനികള്‍ യാത്രാ വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് തന്നെ കളങ്കമാണ് അര്‍ണാബ് എന്ന് കട്ജു

Some airlines banned Kunal Kamra for what he said to Lord Bhow Bhow on a flight. I intend to say much more offensive things to him if we r in a flight together, as I regard him a disgrace to journalism. So let us see whether the airlines will have the courage to ban me too