മുംബൈ: മറാഠാ വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് ജോലിയിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സംവരണം നല്‍കുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്രാ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസ്. മറാഠാ വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് സാമൂഹ്യമായു വിദ്യാഭ്യാസപരമായും പിന്നാക്കമാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനം.

മറാഠ വിഭാഗക്കാരുടെ സാമൂഹ്യ - സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് മഹാരാഷ്ട്രാ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷന്‍ വ്യാഴാഴ്ച സര്‍ക്കാരിന് സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. സംവരണം നല്‍കേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നായിരുന്നു കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തത്. കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദേശം തങ്ങള്‍ അതേപോലെ പരിഗണി്ക്കുകയാണെന്ന് ഫട്‌നാവിസ് അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ 32 ശതമാനം വരുന്ന മറാഠാ വിഭാഗക്കാരില്‍ 25 ശതമാനവും സാമൂഹിക-സാമ്പത്തികപരമായി ഏറെ പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്നവരാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും തൊഴിലിലും സംവരണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഗസ്റ്റില്‍ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന മറാഠിജനത സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു.

