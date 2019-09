ന്യൂഡല്‍ഹി: മരടിലെ ഫ്‌ളാറ്റ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ പുതിയ ഹര്‍ജി. ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ പൊളിച്ചുനീക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് പാരിസ്ഥിതിക പഠനം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഈ ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

പൊളിച്ചുനീക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പഠനം നടത്തണമെന്നതിന് പുറമേ ഇതുവരെ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം നടത്തിയതിന് പിഴ ഈടാക്കണമെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, മരട് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ ഹര്‍ജികളൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് നിലനില്‍ക്കെയാണ് പുതിയ റിട്ട് ഹര്‍ജി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചശേഷമാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാരന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ അറിയിച്ചു.

അതിനിടെ, മരടിലെ ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ക്ക് നഗരസഭ നല്‍കിയത് താത്കാലിക കെട്ടിടനമ്പറായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖകള്‍ പുറത്തുവന്നു. ഫ്‌ളാറ്റ് നിര്‍മാതാക്കളായ ആല്‍ഫ വെഞ്ച്വേഴ്‌സിനും ജെയിന്‍ ഹൗസിങ്ങിനും നഗരസഭ നല്‍കിയത് യു.എ.നമ്പര്‍ മാത്രമാണെന്നാണ് രേഖകളിലുള്ളത്. ഇതോടെ നിയമാനുസൃതമായാണ് ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ നിര്‍മിച്ചതെന്നും വില്‍പന നടത്തിയതെന്നുമുള്ള നിര്‍മാതാക്കളുടെ വാദം പൊളിയുകയാണ്.

