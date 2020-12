ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ഷകര്‍ക്ക് താങ്ങുവില നിലനിര്‍ത്തുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടാല്‍ രാജി വെക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഹരിയാണ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ ലാല്‍ ഖട്ടര്‍. ഹരിയാണ മുനിസിപ്പല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടിയുണ്ടായതിന് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം.

'ഹരിയാണയില്‍ താങ്ങുവില തുടരാന്‍ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. ആരെങ്കിലും താങ്ങുവില സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ മനോഹര്‍ ലാല്‍ ഖട്ടര്‍ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കും.' - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹി-ഹരിയാണ-പഞ്ചാബ് അതിര്‍ത്തികളില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പാസ്സാക്കിയ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹരിയാണയില്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷനില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ബിജെപിക്കും സഖ്യകക്ഷിയായ ജെജപിക്കും സോനിപത്തിലും അംബാലയിലും തോല്‍വിയേറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിരുന്നു.

ഡല്‍ഹി അതിര്‍ത്തികളില്‍ നടക്കുന്ന കാര്‍ഷിക സമരം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബാധിച്ചതായി അംബാലയില്‍ നിന്നുളള ബി.ജെ.പി. എംഎല്‍എ അസീം ഗോയല്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

