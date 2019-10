ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുമായി മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്ങും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സോണിയാ ഗാന്ധിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഷെയ്ഖ് ഹസീന കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് അവര്‍ പ്രതിപക്ഷത്തെ നേതാക്കളെയും കണ്ടത്. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ ആനന്ദ് ശര്‍മയും കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തു. ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫോട്ടോ പ്രിയങ്ക ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു.

