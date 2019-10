ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താനിലെ ദര്‍ബാര്‍ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയെ പഞ്ചാബിലെ ഗുര്‍ദാസ്പുര്‍ ജില്ലയിലുള്ള ഗുരുനാനാക്ക് ദേരയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കര്‍താര്‍പുര്‍ ഇടനാഴിയിലൂടെയുള്ള ആദ്യ യാത്രയില്‍ മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ് പങ്കെടുക്കും. നവംബര്‍ ഒമ്പതിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങിന്റെ ക്ഷണം മന്‍മോഹന്‍ സ്വീകരിച്ചു. സുല്‍ത്താന്‍പുര്‍ ലോധിയില്‍ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന പ്രധാന ചടങ്ങിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും.

ഇന്ത്യന്‍ തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് വിസയില്ലാതെ പാകിസ്താനിലെ കര്‍താര്‍പുര്‍ സാഹിബ് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അവസരം ഒരുക്കുന്ന ഈ ഇടനാഴി യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്താനും. ഇനി മുതല്‍ തീര്‍ഥാടനത്തിന് പെര്‍മിറ്റ് എടുത്താല്‍ മാത്രം മതിയാകും.

പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാ മുഹമ്മദ് ഖുറേഷി ചടങ്ങിലേക്ക് മന്‍മോഹനെ ക്ഷണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതേക്കുറിച്ച് മന്‍മോഹന്‍ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല.

പത്തു വര്‍ഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മന്‍മോഹന്‍ സിങ് ഈ കാലയളവിലൊന്നും പാകിസ്താന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇന്ന് പാകിസ്താനെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലുള്ള ഗാഹിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. വിഭജനത്തിന് ശേഷം കുടുംബം അമൃത്സറിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു.

