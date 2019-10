മുംബൈ: രാജ്യത്തിന്റെ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയില്‍ മുന്‍ യു.പി.എ. സര്‍ക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഇനിയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്. പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരമുണ്ടാക്കാന്‍ എന്‍.ഡി.എ സര്‍ക്കാരിന് ലഭിച്ച അഞ്ചുവര്‍ഷം മതിയായ സമയമാണെന്നും അദ്ദേഹം മുംബൈയില്‍ നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

യു.പി.എയുടെ തെറ്റുകളില്‍നിന്ന് എന്‍.ഡി.എ. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ പൊതുജനങ്ങളുടെ പണവുമായി നീരവ് മോദി രാജ്യം വിടില്ലായിരുന്നു. ബാങ്കുകള്‍ മോശം അവസ്ഥയില്‍നിന്ന് ദയനീയാവസ്ഥയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തില്ലായിരുന്നു.

നിങ്ങള്‍ അഞ്ചരവര്‍ഷത്തിലേറെയായി ഭരണം നടത്തുന്നു. ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സര്‍ക്കാരാണെങ്കില്‍ പൊതുജനക്ഷേമത്തിനും നല്ലകാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാനും ഈ സമയം ധാരാളമാണ്. അല്ലാതെ യു.പി.എ. ഭരണത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താന്‍ നിന്നാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകില്ല.

ഇന്ത്യയുടെ വളര്‍ച്ചാനിരക്ക് വര്‍ഷംതോറും കുറയുകയാണെന്നും ഇങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ 2024-ഓടെ അഞ്ച് ട്രില്യണ്‍ ഡോളറിന്റെ സമ്പദ വ്യവസ്ഥ കൈവരിക്കാമെന്നതില്‍ പ്രതീക്ഷ വേണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാര്‍ഷിക മേഖലയിലും ഇക്കാലയളവില്‍ ഏറെ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായി. മഹാരാഷ്ട്ര കര്‍ഷക ആത്മഹത്യകളുടെ തലസ്ഥാനമായി മാറി. സംസ്ഥാനത്തും കേന്ദ്രത്തിലുമുള്ള ബി.ജെ.പി. സര്‍ക്കാരുകള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള നയങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ താത്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

കോര്‍പ്പറേറ്റ് നികുതികള്‍ വെട്ടിക്കുറച്ച നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത അദ്ദേഹം നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന്‍ പരോക്ഷനികുതികളും കുറയ്ക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

