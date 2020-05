ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യന്‍ പ്രദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നേപ്പാള്‍ പുറത്തിറക്കിയ ഭൂപടത്തോട് അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ച മനീഷ കൊയ്‌രാളയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി ക്രിമിനല്‍ അഭിഭാഷകനും സുഷമ സ്വരാജിന്റെ ഭര്‍ത്താവുമായ സ്വരാജ് കൗശല്‍. ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും വിഷയത്തിലേയ്ക്ക് ചൈനയെ കൊണ്ടുവരെരുതെന്നും മുന്‍ മിസോറാം ഗവര്‍ണര്‍കൂടിയായ കൗശല്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ മനീഷയെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ ലിംപിയാധുര, ലിപുലേക്ക്, കാലാപാനി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നേപ്പാള്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഔദ്യോഗികമായി പുതുക്കിയ ഭൂപടം പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടാണ് മനീഷ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിഷയത്തിലേയ്ക്ക് അവര്‍ ചൈനയേയും കൊണ്ടുവന്നു.

'നമ്മുടെ ചെറിയ രാജ്യത്തിന്റെ അന്തസ്സ് കാത്തുസൂക്ഷിച്ചതിന് നന്ദി. മൂന്ന് മഹത്തായ രാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമാധാനപരവും മാന്യവുമായ ഒരു സംഭാഷണത്തിനായാണ് നാമെല്ലാവരും ഇപ്പോള്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്. - അവര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. തര്‍ക്ക പ്രദേശങ്ങള്‍ അവരുടെ ഭൂപടത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നേപ്പാള്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പ്രദീപ് ഗ്യാവലിയുടെ ട്വീറ്റിനോട് പ്രതികരിച്ചായിരുന്നു മനീഷ കൊയ്‌രാളയുടെ ട്വീറ്റ്.

ഇതിനെതിരേയാണ് സ്വരാജ് കൗശല്‍ രംഗത്ത് വന്നത്. നിങ്ങള്‍ ചൈനയെ കൊണ്ടുവരുമ്പോള്‍, ഞങ്ങളുമായുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ പഴക്കമുള്ള ബന്ധം നിങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിങ്ങള്‍ നമ്മുടെ പൊതുപൈതൃകം നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, ഒരു പരമാധികാര രാജ്യം എന്ന നിലയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാണ് കളയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

ഇന്ത്യക്ക് നേപ്പാളുമായി പരാതികളുണ്ടാകാം. അല്ലെങ്കില്‍ നേപ്പാളിന് ഇന്ത്യയുമായി ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകാം. അത് ഇന്ത്യയ്ക്കും നേപ്പാളിനും ഇടയിലുള്ള പ്രശ്‌നമാണ്. അതില്‍ നിങ്ങള്‍ എന്തിന് ചൈനയെ കൊണ്ടുവന്നു. അത് മോശമാണ്. അത് നേപ്പാളിനും നല്ലതല്ല.- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിഷയത്തില്‍ 11 ട്വീറ്റുകളാണ് സ്വരാജ് കൗശല്‍ നടത്തിയത്. എന്റെ കുട്ടിയോട് എനിക്ക് തര്‍ക്കിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്. പഴയ കാര്യങ്ങളടക്കം അദ്ദേഹം ട്വീറ്റുകളില്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

Content Highlights: Manisha Koirala brings in China to support new Nepal map. Governor Swaraj tells her a story