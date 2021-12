ന്യൂഡൽഹി: നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസിന്‍റെ മുതിർന്ന നേതാവ് മനീഷ് തിവാരി. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ പാർട്ടിയെ വെട്ടിലാക്കി കോൺഗ്രസ് മുതിർന്ന നേതാവും ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ഹരീഷ് റാവത്ത് രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മനീഷ് തിവാരിയും പാർട്ടിക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. പാർട്ടി ഏറ്റവുമധികം പ്രതിസന്ധി നേരിട്ട അസം, പഞ്ചാബ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മനീഷ് തിവാരിയുടെ ട്വീറ്റ്.

ആദ്യം അസം, പിന്നെ പഞ്ചാബ് ഇപ്പോൾ ഉത്തരാഖണ്ഡും. ഒരു തെളിവു പോലുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പാർട്ടി രാജ്യത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ്.

FIRST ASSAM



THEN PUNJAB



NOW UTTRAKHAND…..



BHOG POORA HI PAUN GAYE



KASAR NA RAHE JAWE KOI



😎@harishrawatcmuk https://t.co/yQYClbLRMB