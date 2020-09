ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡും ഡെങ്കിയും ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഡല്‍ഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ ആശുപത്രി വിട്ടു. കോവിഡ് നെഗറ്റീവായതും ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതോടെയുമാണ് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് വിട്ടയച്ചത്. മാക്‌സ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്ന സിസോദിയയോട് ഒരാഴാഴ്ച വിശ്രമിക്കാന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

'അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോവിഡ് പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവായി, ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്തു' ഡല്‍ഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

സെപ്റ്റംബര്‍ 14-നാണ് സിസോദിയക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഹോം ഐസൊലേഷനിലായിരുന്ന സിസോദിയയെ ഡെങ്കിപ്പനി കൂടി ബാധിച്ചതോടെ എല്‍എന്‍ജിപി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റുകളുടെ എണ്ണവും ഓക്‌സിജന്റെ അളവും കുറഞ്ഞതോടെ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയോടെ മാക്‌സ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. തീവ്രപരചരണ വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പച്ച സിസോദിയയെ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിക്കും വിധേയനാക്കിയിരുന്നു.

Content Highlights: Manish Sisodia Discharged from Hospital After His Health Improves-covid negetive