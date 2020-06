ഇംഫാല്‍: മരണമടഞ്ഞ അച്ഛനെ അവസാനമായി ഒരുനോക്ക് കാണാന്‍ നിര്‍ബന്ധിത ക്വാറന്റൈനില്‍ നിന്നെത്തി മകള്‍. ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതര്‍ അനുവദിച്ചത് പ്രകാരം മൂന്ന് മിനുട്ട് മൃതദേഹത്തിനരികില്‍ ഇരുന്ന് അനുശോചനമര്‍പ്പിച്ച് കണ്ണീരോടെ അവള്‍ മടങ്ങി. മണിപ്പൂരിലെ കാങ്‌പോകിയിലാണ് സംഭവം.

മെയ് 25ന് ശ്രമിക് ട്രെയിനില്‍ ചെന്നൈയില്‍ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയതാണ് 22 വയസ്സുകാരി അഞ്ജലി. സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനത്തില്‍ 14 ദിവസം നിര്‍ബന്ധിത ക്വാറന്റൈനില്‍ കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് പിതാവിന്റെ മരണം.

അധികൃതരില്‍ നിന്നും പ്രത്യേക അനുമതി വാങ്ങിയാണ് അച്ഛനെ അവസാനമായി ഒരുനോക്ക് കാണാന്‍ അഞ്ജലി വീട്ടിലെത്തിയത്. പിപിഇ കിറ്റ് അടക്കം എല്ലാ സുരക്ഷാമുന്‍കരുതലുകളും സ്വീകരിച്ചായിരുന്നു യാത്ര.

മൂന്ന് മിനുട്ടോളം മൃതദേഹത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നു, കണ്ണീര്‍വാര്‍ത്ത അഞ്ജലിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ ഉറ്റവര്‍ക്കോ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കോ സാധിച്ചില്ല. ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ചയ്ക്കാണ് മരണവീട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

മണിപ്പൂരില്‍ ഇതുവരെ 121 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Content Highlights: Manipur Girl, COVID Suspect, Gets 3 Minutes To Say Last Goodbye To Father