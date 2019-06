കോഴിക്കോട്: ചെന്നൈയിലേക്കുള്ള മറ്റ് ട്രെയിനുകളിലെല്ലാം റിസര്‍വേഷന്‍ നിറയുമ്പോള്‍ സീറ്റുകള്‍ കാലിയായി ഒരു സ്‌പെഷ്യല്‍ ട്രെയിന്‍. മംഗലാപുരത്തുനിന്നും തമിഴ്‌നാട്ടിലെ താമ്പരത്തേക്ക് പോവുന്ന 06040 ട്രെയിനിലാണ് നിരവധി സീറ്റുകള്‍ ലഭ്യമായുള്ളത്.

മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും ജൂൺ പതിനാറിന് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് 2.50ന് പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിന്‍ വൈകീട്ട് 6.05 ന് കോഴിക്കോടെത്തും. തിങ്കളാഴ്ച കാലത്ത് 11 മണിയോടെ ട്രെയിന്‍ താംബരത്തെത്തും.

മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ട്രെയിനിന് കാസര്‍കോട്, കണ്ണൂര്‍, തലശ്ശേരി, വടകര, കോഴിക്കോട്, തിരൂര്‍, ഷൊര്‍ണൂര്‍, ഒറ്റപ്പാലം, പാലക്കാട്, കോയമ്പത്തൂര്‍, തിരുപ്പൂര്‍, ഈറോഡ്, സേലം, ജോലാര്‍പേട്ട, കാട്പാടി, ആര്‍ക്കോണം, ചെന്നൈ എഗ്മോര്‍, താമ്പരം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്റ്റോപ്പുകൾ.

